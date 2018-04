Goupil se faufile encore une fois dans les coulisses de "The Voice" et vient distraire les coachs. Au menu, ce soir : Pascal dédicace une chanson à Goupil, interview de Lou en chanson, et l’interview spécial duels des coachs. Goupil se faufile, c’est ici et comme dirait Nikos : "Ca commence maintenant !". EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 07 avril 2018