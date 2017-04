Le Grand Quiz des Battles : Joyce Jonathan VS Vianney

Cette semaine les deux artistes de la chanson française Joyce Jonathan, qui vient tout juste de sortir son nouvel album, et Vianney, actuellement en tournée dans toute la France, nous ont fait le plaisir de venir coacher certains Talents de la saison. La rédaction en a profité pour leur faire passer un Quiz concocté avec amour, mais surtout beaucoup d’humour spécialement pour The Voice, la suite. Replay de The Voice La suite - Saison 6 du samedi 22 avril 2017