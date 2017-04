Le Grand Quiz des dernières Battles #10

Même en dehors du ring, les Battles continuent. Pour The Voice la Suite, nos talents des deuxièmes battles de la saison s’affrontent sur le Quizz des Battles à coups de buzzer ! Alors, nos Talents ont-ils bien révisé leurs classiques ? Alors les Talents de cette saison sont-ils incollables sur les carrières de leurs Coachs respectifs ? Découvrez sans plus attendre lequel saura être le plus rapide pour appuyer sur le buzzer ! Extrait du Replay des battles 3 de The Voice, la suite du samedi 29 avril 2017