Gros craquage2 : l’imitation totalement délirante de Matt Pokora

EXTRAIT - « Tu m’as ouvert le cœur en deux ». « Ici, il y a l’éventail et là il y a mon cœur ». « Tu es comme plein de petites étoiles ». « Nous allons faire un extraordinaire voyage au pays des merveilles ». « Et quand tu es posée, ton vibrato, il faut que tu me l’envoies ». Ces exclamations vous rappellent quelqu’un ? Un coach à l’accent chantant tout droit venu de l’île de Beauté... Bien joué ! Quand Matt Pokora imite Patrick Fiori, cela donne une séquence d’anthologie… « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017.