GrosCraquage : ils sont fous ces coachs, ils sont fouuuuus

EXTRAIT - On aurait pu titrer cette séquence : « J’suis PTDR, Chui LOL, XPTDR… » ou « Petit cours entre amis » ou bien « Matt Pokora et Patrick Fiori, fous de rage »… On a préféré nommer cette séquence : « gros craquage en règle ». Vous l’aurez remarqué, cette saison, les coachs sont en forme et prennent du plaisir à se retrouver. Résultat : chamaillerie et taquinerie sont au rendez-vous. Petit florilège de l’ambiance qui règne cette saison sur le plateau de « The Voice Kids »… Ils sont fous ces coachs, ils sont fous. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017