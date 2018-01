Il a parcouru 22.000 kilomètrespour participer à cette saison de « The Voice ». Une voix très particulière,un son qui vient de l’autre bout du monde, une mélodie presque mystique que les téléspectateurs de « The Voice » ont découvert à l’aveugle comme les coachs. Gulaan est kanak et présente devant les coachs cesoir un chant traditionnel de Nouvelle Calédonie - EXTRAIT des auditions à l’aveugle de « The Voice » du 27 janvier 2018