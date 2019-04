Hannah Featherstone – A Whiter Shade Of pale (Procol Harum)

PRESTATION – Hannah Featherstone, qui avait bluffé nos trois Coachs Jenifer, Soprano et Mika avec sa reprise personnalisée, pleine de poésie, du titre de Nina Simone « Feeling Good » lors des auditions à l’aveugle, est désormais de retour pour son épreuve de KO. Ce soir, elle va devoir prouver qu’elle mérite sa place pour les très convoitées Battles, la prochaine étape de The Voice 2019. Hannah Featherstone s’accompagne pratiquement toujours avec son piano. Ce soir, Hannah ne sera pas accompagnée de son piano et fait un choix artistique différent des KO en reprenant « A Whiter Shade Of pale» de Procol Harum pour tenter de s’offrir une place dans la suite de l’aventure. Hannah Featherstone, arrivera-t-elle à impressionner son coach Mika pour décrocher son ticket pour la prochaine étape de The Voice saison 8 ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019