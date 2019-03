Hannah Featherstone -Feeling Good (Nina Simone)

Chez Hannah, la musique est une histoire de famille avec un papa compositeur professionnel et des frères et sœurs, musiciens professionnels. Hannah aussi est animée par cette passion et intègre une chorale, prend des cours de piano et de violoncelle. C’est au cours d’un séjour en Angleterre où ses parents lui offrent un clavier qu’elle passe tout son temps livre à jouer et composer. Cette Parisienne de 32 ans tente ce soir l’aventure The Voice pour voir si elle a un avenir dans la musique, en interprétant un titre interplanétaire de Nina Simone, « Feeling Good » accompagné de son looper. Son interprétation sera-t-elle assez convaincante pour Mika, Jenifer, Soprano ou Julien Clerc ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4