Haze – Born to Be Wild (Steppenwolf version Adam Lambert) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION - Ce soir Jenifer et son équipe sont soumis à l’épreuve des KO en passant d’une équipe de 18 à seulement 6. A ce stade de l’aventure, Jenifer a décidé de continuer avec 5 Talents : Poupie, Sidoine, Léona Winter, Sherley et Arezki. C’est au tout de Haze, le rockeur au timbre de voix inimitable qui avait bluffé les coachs avec sa reprise de Tina Turner, « Simply the Best » aux auditions à l’aveugle. Depuis son dernier passage, Haze a beaucoup travaillé avec sa coach Jenifer pour donner le meilleur de lui-même. Pour l’épreuve des KO, Haze a choisi « Born to Be Wild » de Steppenwolf version Adam Lambert. Arrivera-t-il à surprendre sa coach Jenifer afin qu’il puisse continuer l’aventure ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019