Haze – The Best (Tina Turner)

C’est le premier talent à passer pour ces quatrièmes auditions à l’aveugle de la saison 8. Asseyez-vous au fond de votre canapé et mettez-vous à la place des coachs. Haze, est originaire des Philippines. Ce Talent est vraiment surprenant, il ne laisse pas indifférent : qui est cette voix ? Qui est derrière ? Haze est né malade sans défenses immunitaires. Confronté à sa maladie, il hurle de douleurs à s’en déchirer les cordes vocales. Ce soir, Haze nous livre une performance puissante avec sa voix unique, très proche de celle de Tina Turner. D’ailleurs, c’est un de ses titres, « The Best » de Tina Turner, que Haze revisite pour faire partie de l’aventure The Voice 8. Jenifer, Mika, Julien Clerc ou Soprano ? Qui des 4 coachs se retournera sur sa prestation ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions à l’aveugle 4