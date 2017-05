Hélène VS Valentin Stuff VS Matthieu – Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - La jeune Hélène avait épaté sa coach Zazie grâce à son interprétation du titre d’Alain Bashung « La nuit je mens » pendant les Auditions à l’Aveugle ; Matthieu avait fait sensation avec sa touche résolument rock sur une reprise de « Dès que le vent soufflera » de Renaud ; et Valentin Stuff avait laissé nos 4 Coachs bouche-bée avec son timbre très grave sur une chanson d’Isabelle Adjani très féminine « Pull Marine ». Zazie a choisi ce soir de les mettre sur scène ensemble pour qu’ils s’affrontent sur un titre de leur choix. Hélène a choisi de reprendre ce soir « Roxanne » de The Police, pendant que Valentin a décidé d’interpréter « Life On Mars » de David Bowie, et Matthieu le titre « Fresh » de Kool & The Gang. L’enjeu n’est pas des moindre, nos trois artistes concourent pour une place pour les Grands Shows en Direct de The Voice 6 ! Lequel d’entre eux arrivera à tirer son épingle du jeu et accéder à l’étape suivante ? Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017