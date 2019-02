Hi Levelz – Can’t Hold Us (Macklemore ft. Ryan Lewis)

A 27 ans, cet auteur-compositeur-rappeur, Hi Levelz, se lance dans l’aventure de The Voice 8. Issu d’une famille passionnée de Jazz, de blues et de musique afro-américaine, Hi Levelz, soutenu par sa mère, a toujours baigné dans ce style de musique qu’il intègre aujourd’hui dans ses compositions. Ce soir, Hi Levelz se lance un défi de reprendre pour la première fois une chanson. Il a choisi « Can’t Hold Us » de Macklemore ft. Ryan Lewis en imposant son style moderne et urbain sur ce titre. S’il participe à The Voice, c’est pour faire découvrir son rap au grand public. Est-ce les coachs vont buzzer afin qu’il puisse continuer l’aventure de The Voice 8 ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3