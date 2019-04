Hi Levelz – I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin)

PRESTATION – Lors des auditions à l’aveugle, Hi Levelz 27 ans nous avait impressionné avec un titre urbain peu commun dans The Voice, « Can’t Hold Us » de Macklemore ft. Ryan Lewis. En tout cas, Hi Levelz avait fait réagir Mika qui n’a pu s’empêcher de buzzer sur sa prestation. C’est à son tour de prouver à son coach Mika qu’il est indispensable dans l’aventure de The Voice 2019. Pour l’épreuve des KO, Hi Levelz a choisi d’interpréter « I Like It » de Cardi B. en mélangeant l’univers pop de Mika du sien, un peu rap. Arrivera-t-il à mettre l’intensité que recherche Mika ? Son défi est d’envoyer de la voix dès son arrivée sur la scène des KO pour capter l’attention de son coach Mika. Quel sera son sort à l’issue de sa prestation ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019