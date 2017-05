Hiba Tawaji interprète « Vivre et Belle » (Notre Dame de Paris)

Le talent de la saison 4 qui vous avait fait vibrer sur la scène de The Voice avec sa voix puissante et touchante revient ce soir pour The Voice, la suite ! Il s’agit de la belle Libanaise Hiba Tawaji, qui vient nous donner un aperçu en chanson de la comédie musicale Notre Dame de Paris au sein de laquelle elle interprète Esmeralda. Extrait du Replay de The Voice La suite – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017