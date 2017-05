Hiba Tawaji nous parle de la comédie musicale Notre-Dame-De-Paris

Auparavant demi-finaliste de The Voice 4, Hiba Tawaji se fait un nom sur les grandes scènes ! En effet, elle reprend le rôle mythique d’Esmeralda dans le retour de la comédie musicale « Notre-Dame-De-Paris ». Mickael Mesigos profite de son passage dans The Voice pour revenir sur son expérience de l’émission et sur son parcours dans la comédie musicale. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !