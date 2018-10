Hindy - "Space Oddity" - David Bowie

Le premier talent à se présenter sur la scène de The Voice Kids pour cette troisième soirée des auditions à l’aveugle est une jeune parisien de 14 ans. Hindy a reçu le message de Karine Ferri pour lui annoncer qu’il allait participer aux auditions à l’aveugle de The Voice Kids. Hindy espère enflammer le studio et les coachs avec sa guitare. Le jeune adolescent explique que la musique c’est tout sa vie : « J’ai pas choisi la musique, c’est la musique qui m’a choisi ». Il est le premier à se présenter ce soir devant Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano sur le plateau de The Voice Kids. Il interprète la chanson onirique de David Bowie « Space Oddity ». Va-t-il envoyer les coachs au septième ciel ? Vont-ils se retourner ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.