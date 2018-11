Hizia - "Les filles d'aujourd’hui" - Joyce Jonathan et Vianney

Il est temps de rencontrer Hizia, 12 ans, qui a fait le voyage en famille depuis Castres. La jeune fille est fan de The Voice Kids depuis toujours et rêvait de participer au concours comme son idole Lou. C’est avec beaucoup d’émotions que Hizia découvre un message personnalisé de la jeune chanteuse Lou pour l’encourager et la soutenir. Ce soir, elle va marcher dans les pas de Lou sur la scène de The Voice Kids. Elle interprète « Les filles d’aujourd’hui » de Joyce Jonathan et Vianney. Va-t-elle convaincre les coachs et poursuivre l’aventure ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.