Hobbs | Runnin’ | Naughty Boy & Beyoncé

Hobbs est le prochain talent de l'équipe Florent Pagny à se présenter devant les coachs pour ces quarts de finale de « The Voice ». Souvenez-vous samedi dernier, lors des premiers directs, il avait interprété « Le monde est stone », un titre de la comédie musicale Starmania. Un choix payant puisque son coach Florent Pagny l'a sauvé. On le retrouve aujourd'hui avec un titre de Naughty Boy & Beyoncé : « Runnin' ». EXTRAIT des Directs de « The Voice » du 28 avril 2018. Après l'étape décisive et inédite «Les duels», est venue l'heure des grands shows en direct ! Les quatre coachs, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo ont désormais chacun une équipe composée de quatre talents. L'excellence parmi les 150 talents auditionnés ! Pourtant, seul l'un d'entre eux sera sacré The Voice dans quelques semaines. Dès ce soir, en plus de leur coach, c'est le public que les seize talents devront convaincre !Chaque semaine, en public et accompagnés de l'orchestre de The Voice, composé des musiciens les plus talentueux, les talents donneront le meilleur d'eux-mêmes face aux coachs pour continuer l'aventure. En plus, les téléspectateurs pourront sauver leur talent préféré pour la prochaine étape.Lors de la grande finale, seul le public désignera le grand gagnant : La plus belle voix de France 2018 remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.