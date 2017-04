Hot coaching de Nathalia VS Valentin Stuff avec Florent Pagny

Vidéos des répétitions - Une nouvelle battle se prépare dans l’équipe de Florent Pagny : Nathalia contre Valentin Stuff. Le coach a décidé d’opposer une voix perchée très aigue et une voix d’outre-tombe, très grave. Cette battle s’annonce très étrange et troublante. Florent Pagny attend une fusion des voix et à avoir les poils redressés. Vont-ils gagner ce pari ? Vont-ils séduire leur coach ? Un seul talent sera retenu par leur coach mais le talent non retenu pourra être volé ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017