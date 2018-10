Maïa - "Mad world" - Gary Jules (v. Jasmine Thompson)

La deuxième soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 5 se poursuit. Et si vous vous mettiez à la place de Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori dans les fauteuils rouges ? A vous d’exercer votre oreille musicale avec le prochain talent. Allez-vous deviner qui se cache derrière cette voix ? Auriez-vous appuyé sur le buzzer ? Ce soir, Maïa, 14 ans, a choisi d’interpréter la chanson « Mad world » de Gary Jules (v. Jasmine Thompson) sur la scène de The Voice Kids. Les quatre coachs vont-ils se retourner ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.