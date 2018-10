Ilona - "Come" - Jain

La troisième soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 5 se poursuit. La prochaine à se produire devant les 4 coachs ce soir, c’est la jeune Ilona. A 13 ans, la jeune fille est super positive ! Dynamique et joyeuse, elle chante depuis son plus jeune âge. Elle a commencé la musique en chantant « colchiques dans les prés » ! Ce soir, c’est un tout autre registre qu’elle a choisi d’interpréter. Elle chante « Come » de Jain sur la scène de The Voice Kids. Les quatre coachs vont-ils se retourner ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.