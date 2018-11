Ilona - Lina - Irma - "Shape of you" - Ed Sheeran (équipe Patrick Fiori)

Ce soir, Ilona, Lina et Irma sont prêtes à monter sur le ring des Battles de The Voice Kids. Les « angels Patrick » veulent montrer à leur coach qu’elles sont à la hauteur du tube d’Ed Sheeran « Shape of you » qui a fait danser dans le monde entier. Lina commence par un beatbox sur les premières notes de la chanson. Le ton est donné ! Le trio offre une performance exceptionnelle aux quatre coachs et au public. Patrick Fiori va devoir sauver l’un de ses talents à l’issue de cette Battle. Qui gagnera son billet pour la demi-finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.