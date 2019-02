Ilycia – A l’ammoniaque (PNL)

Ilycia, 20 ans, sait qu’elle est faite pour la scène. Depuis toujours elle se déguise, chante comme les stars. Au fil des années, Ilycia réalise qu’elle peut atteindre « la lune » et être dans la cour des grands. Ilycia n’a pratiquement pas fait de scène. Ce soir est une grande première pour ce Talent à se livrer sur la scène de The Voice 8 et interpréter un titre du groupe PNL, « A l’ammoniaque ». Fan de Mika, Ilycia arrivera-t-elle à faire retourner son idole ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3