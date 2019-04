Ilycia – Price Tag (Jessie J) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION - C’est en reprenant un titre osé des rappeurs PNL – A l’amoniaque- que vous avez découvert Ilycia aux auditions à l’aveugle de la saison 8. Ilycia avait fait l’unanimité auprès des coachs ayant déclenché 4 buzzers de Soprano, Jenifer, Julien Clerc et Mika. Mais c’est avec Jenifer que cette jeune femme de 20 ans a décidé de poursuivre l’aventure de The Voice 2019. Ce soir, Jenifer attend d’Ilycia d’être elle-même et qu’elle ne joue pas à être d’autres chanteuses. Pour sa prestation des KO Ilycia a choisi d’interpréter « Price Tag » de Jessie J où elle va devoir se donner à « 2000 % » pour convaincre Jenifer sa coach qu’elle est indispensable pour la suite de l’aventure de The Voice 8. Peut-elle espérer de décrocher son passeport pour la prochaine étape des Battles ? Serait-elle volée par un autre coach ? Tout est possible, les belles surprises peuvent surgir à tout moment de la soirée. Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019