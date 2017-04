Imane VS Valentin F. - « Come » (Jain) (Saison 6)

Deux autres talents de l’équipe de Mika se mettent en danger ce soir : Imane et Valentin. Imane, 16 ans, nous l’avons découverte lors des troisièmes auditions à l’aveugle de cette saison. Ce talent a fait l’unanimité auprès des coachs et du public lors de sa reprise envoutante du titre « Christine » de Christine & The Queens. Ce talent solaire avait choisi d’être coaché par Mika pour la suite de l’aventure. Au même titre que Valentin F, qui a fait se retourner deux coachs avec sa reprise du tube culte « Your Song » d’Elton John, en s’accompagnant au piano. Ces deux artistes avaient étonné les Coachs lors des Auditions à l’Aveugle. Ils reprennent ce soir « Come » de Jain, avec force et originalité à la fois. Aidés par leur Coach Mika, c’est une prestation pleine de groove et de modernité qu’ils proposent ce soir. Malheureusement, un seul d’entre eux pourra continuer aux côtés de Mika qui va devoir choisir entre ses deux talents pour la suite de l’aventure The Voice. Qui saura se démarquer pour remporter sa place à l’Epreuve Ultime ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017