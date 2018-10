Impro : Leçon de « scat » avec Irma et Patrick Fiori

La prestation d’Irma a fait l’unanimité ! À son jeune âge, elle maitrise à la perfection le « scat », une technique d’improvisation consistant à chanter sans parole. Quand Amel Bent demande qui en est capable, Patrick Fiori répond à l’appel et se lance dans ce jeu vocal difficile ! Quelques secondes après les premières notes, la jeune Irma suit le mouvement, accompagné du coach et du public qui claque des doigts. Une prestation a capella remarquable ! The Voice Kids saison 5 c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.