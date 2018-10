Impro : Lorena épate les coachs !

Même si les fauteuils ne se sont pas retournés suite à la prestation de Lorena, les coachs lui ont proposé d’improviser un morceau avec eux ! Sur scène aux côtés de Patrick Fiori, Amel, Bent, Jenifer et Soprano, Lorena choisit d’interpréter le tube « All about that bass » de Meghan Trainor. Accompagnée des applaudissements du public, l’adolescente fredonne les premières phrases de la chanson. Les coachs dansent et chantent en cœur avec Lorena ! Applaudie et acclamée par le public, elle peut être fière de sa prestation. C’est avec le sourire aux lèvres qu’elle repart du plateau ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.