ImproTotale – Lina en mode beat box et Soprano en mode Freestyle

Lina est une jeune danseuse qui veut s’essayer à la chanson sur le plateau de The Voice Kids. Fan de hip-hop, elle n’hésite pas à faire quelques pas de danse sur la scène et à déclencher l’engouement du public. A la dernière minute, Patrick Fiori se retourne pour réaliser le rêve de la jeune fille. En pleurs, Lina ne réalise pas qu’elle fait maintenant partie de l’aventure. Et pour couronner le tout, elle lance un beat box avec les coachs pendant que Soprano improvise un freestyle délirant. Revivez ce moment d’émotion et de bonne humeur en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.