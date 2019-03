Ina Ich - Ain't Nobody (Chaka Khan v. Triggerfinger)

Cette accordeuse de piano de 44 ans est une passionnée de rock. Cette jeune maman de 2 enfants chante aussi sur scène sous le pseudo d’INA ICH, qui signifie "vacarme utile" en vietnamien. Fidèle à son nom de scène, la jeune femme propose un « rock énervé ». Elle aime casser les codes. Sans piano ce soir exceptionnellement, Ina Ich veut surprendre. Cette accordeuse atypique va-t-elle s’emparer l’une des dernières places dans une des équipes pour accéder à l’étape suivante des KO ? En reprenant un titre de Chaka Khan, version Triggerfinger, « Ain’t Nobody », va-t-elle surprendre Jenfier, Mika, Soprano et Julien Clerc ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 8 - The Voice 8 du samedi 30 mars 2019