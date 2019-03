Ina Ich prête à casser les codes samedi ! Qui est ce Talent ?

En exclusivité, MYTF1 vous fait découvrir un des candidats des huitièmes et dernières auditions à l'aveugle de The Voice 8 du samedi 30 mars 2019. En cliquant vous allez faire la connaissance de Ina Ich, accordeuse de piano férue de rock. Ina Ich aime casser les codes. Elle aime surprendre. Cette accordeuse atypique va-t-elle s’emparer l’une des dernières places dans une des équipes pour accéder à l’étape suivante des KO ? La compétition s’intensifie. Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano attendent ce petit plus à ces avant-dernières auditions à l’aveugle du concours de la plus belle voix. RENDEZ-VOUS SAMEDI 30 mars à 21H