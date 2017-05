Incantèsimu, Agathe et The Sugazz en répétition avec Mika

REPETITIONS - Dans l’équipe de Mika, il reste encore une place ce soir pour accéder aux grands shows en direct. Les trois derniers talents de la Team Mika sont Incantèsimu, Agathe et The Sugazz. Mais avant que ces talents enflamment la scène de The Voice, et pour relever le défi de l’épreuve ultime afin de prolonger leur route jusqu’aux grands shows en direct, voyons comment ils se sont préparés pour arriver sur la scène des épreuves ultimes. Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1