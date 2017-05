Incantèsimu, Agathe ou The Sugazz ? Quel talent choisit Mika ?

Vidéo d’humeur – Les derniers talents de l’équipe de Mika viennent de se produire sur la scène des épreuves ultimes : Incantèsimu, Agathe et The Sugazz. Mika a tranché sur le candidat qui poursuivra l’aventure de The Voice. Est-ce l’univers polyphonique de Incantèsimu ? Est-ce pour la voix singulière d’Agathe et son esprit Punk ? Ou le girl-band des Sugazz, l’élégance et leur côté pop ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1