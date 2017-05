Incantèsimu VS Agathe VS The Sugazz - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - Le trio des Incantèsimu avait séduit nos quatre Coachs avec leur harmonie de voix masculines lors des Auditions à l’Aveugle, en reprenant le célèbre titre « Zombie » du groupe Cranberries. Agathe avait quant à elle semé le trouble chez nos Coachs à chacune de ses prestations grâce à la puissance de sa voix et à sa maîtrise vocale parfaite. Elle avait battu Sofia lors de sa Battle sur le titre « We Don’t Talk Anymore » de Charlie Puth ft. Selena Gomez, tandis que le trio détonnant de The Sugazz avait également remporté sa Battle face à JJ, sur le titre « Fiche le camp Jack » de Richard Anthony. Pour sa dernière Epreuve Ultime, Mika a donc choisi de mettre Agathe en face des deux trios de l’aventure. Et ce sont les Incantésimu qui ouvrent la danse avec « Diego » de Michel Berger, suivi d’Agathe qui interprète « Fais-moi mal Johnny » de Boris Vian », et de The Sugazz qui clôtureront l’affrontement par « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana. Avec laquelle de ces propositions Mika choisira-t-il de poursuivre l’aventure The Voice ? ! Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1