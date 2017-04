Incantèsimu VS Morgan - « Streets of Philadelphia » (Bruce Springsteen) (Saison 6)

Qui fera la différence ? Equipe de Mika pour cette battle de trois contre un, composée de Morgan et du trio corse Incantèsimu. Morgan, découvert dans la Star Ac’ 4, a été sélectionnée grâce à son coffre et à l’émotion transmise lors des quatrièmes auditions à l’aveugle sur un titre de Moby, « Natural Blues ». Quant à Incantèsimu, ce trio de copains a convaincu dès le deuxième Prime le coach Mika avec leur reprise bien à eux de « Zombie » de The Cranberries. Ce sont ces artistes différents qui ont conquis Mika lors des Auditons à l’Aveugle, notre trio corse Incantèsimu et notre ancien pensionnaire de la Star Academy Morgan se retrouvent autour d’un titre de Bruce Springsteen « Streets of Philadelphia ». Une Battle toute en osmose que Mika aura sans doute du mal à départager. Qui des Incantèsimu ou de Morgan aura la chance d’accéder à l’Epreuve Ultime de cette sixième saison de The Voice ? Qui sera sauvé par Mika ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017