INCROYABLE ! Les coachs s'arrachent Geoffrey

Soprano a choisi de placer Geoffrey, en ballotage, en zone rouge. Soprano prend le risque de se faire voler son coup de cœur lors des auditions à l’aveugle, Geoffrey qui vient d’interpréter tel un Gentleman, Macarena de Damso. Ce jeune chanteur de 19 ans a convaincu de sa prestation des KO Julien Clerc et Jenifer. Mika fait savoir qu’il reste mitigé quant à sa reprise de Damso. Ne vous fiez pas aux propos des coachs quand il s’agit de récupérer un Talent de l’équipe adverse….Jenifer, Mika et Julien Clerc se battent pour voler Geoffrey qui devra choisir son coach pour continuer l’aventure et accéder ainsi aux Battles. Voir l’extrait du REPLAY des KO 3 du samedi 20 avril 2019