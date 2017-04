Inédit ! Samedi, Nathalia affrontera Valentin Stuff ! Qui l'emportera ?

EN AVANT-PREMIERE - Une battle de samedi 29 avril dévoilée ! Florent Pagny a fait le choix de confronter Nathalia et Valentin Stuff pour une battle de haut niveau. Lors de son audition à l'aveugle, Nathalia nous avait tous embarqués dans son univers et nous avait envoûté avec sa voix qui monte dans l'aigüe, en revisitant à sa manière YMCA des Village People. Valentin Stuff doté d'une voix d'outre-tombe, très rare dans le grave et si particulière nous avait séduit avec sa reprise du "Pull Marine" d'Isabelle Adjani. Une battle qui s'annnonce très étrange et troublante. Un seul talent sera retenu par Florent Pagny, qui l'emportera ? Mais tout peut arriver, un autre coach peut voler le talent non-sélectionné, jusqu'à la dernière minute ! Extrait du Replay de The Voice - Battles 3 du 29 avril 2017