Inès - "Beautiful" - Christina Aguilera

La grande performeuse Inès est de retour sur le plateau de The Voice Kids pour la grande finale en direct. Dans l’équipe de Soprano, la jeune bordelaise de 10 ans a ébloui les coachs lors de son audition à l’aveugle sur le tube de Queen « Show must go on ». Les quatre coachs s’étaient tous retournés ! Après avoir passé les épreuves des Battles et de la demi-finale haut la main, Inès joue ce soir sa place pour la finale et pour gagner le trophée de cette saison 5. Le challenge de cette finale, chanter une chanson en tout intimité. Elle interprète en direct le titre international de Christina Aguilera « Beautiful », entre douceur et raffinement. Regardez sa prestation ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.