Inès - Mathéo - Alexandra - "What about us" - P!nk (équipe Soprano)

Le premier trio à ouvrir le bal ce soir est composé de trois talents de l’équipe de Soprano : Alexandra, Mathéo et Inès. Les jeunes talents vont interpréter une chanson pop d’une grande artiste internationale : « What about us » de P!nk. Ce sont trois voix puissantes qui se produisent sur la scène de The Voice Kids. Pour leur coach, le trio a tout déchiré ! Le niveau est très haut ce soir ! Le choix risque d’être compliqué pour Soprano. Qui va-t-il choisir pour poursuivre l’aventure en demi-finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.