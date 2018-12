Inès, retour sur son parcours

Originaire de Bordeaux et âgée de seulement 10 ans, Inès a époustouflé tout le monde dès son tout premier passage lors des auditions à l’aveugle en interprétant l’un des plus célèbres morceaux du groupe Queen : « Show must go on ». Après s’être illustrée lors des Battles, Inès se hisse jusqu’en demi-finale où elle chante le titre de Johnny Hallyday, "Vivre pour le meilleur". Une chanson qui demande beaucoup de puissante et de justesse. Ce soir, elle interprète « Beautiful » de Christina Aguilera pour la finale de l’émission en direct. Retour en images sur son parcours. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.