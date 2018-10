Inès - "Show must go on" - Queen

Pour cette saison 5, Inès est la première à se présenter devant les coachs de The Voice Kids. A 10 ans, la jeune fille est une vraie pile électrique qui aime danser, chanter et parler ! Malgré son jeune âge, Inès a déjà beaucoup d’expérience : elle a participé à plus de 15 concours de chant, une dizaine de concerts caritatifs, un an de chant lyrique à l’Opéra de Bordeaux en chantant 10 langues étrangères ! Ce soir, le père d’Inès va voir sa fille chanter sur une scène pour la première fois. C’est une ouverture de saison époustouflante ! Inès interprète « Show must go on » de Queen et ce sont les fauteuils des quatre coachs qui se retournent ! D’après vous, qui Inès a choisi pour continuer l’aventure ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.