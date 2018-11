Inès - "Vivre pour le meilleur" - Johnny Hallyday

Inès est la dernière de l’équipe de Soprano à chanter ce soir sur la scène de The Voice Kids. A seulement 10 ans, la jeune fille a des allures de Céline Dion d’après les quatre coachs. Lors de son audition à l’aveugle, elle étonne avec son professionnalisme et sa voix puissante en interprétant « Show must go on » du groupe Queen. Elle prouve qu’elle est encore une grande performeuse lors de sa Battle face à Mathéo et Alexandra où le trio interprétait « What about us » de P!nk. Pour cette demi-finale, Inès va interpréter une chanson mythique de Johnny Hallyday, « Vivre pour le meilleur ». Soprano va-t-il sauver Inès et l’emmener en finale ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.