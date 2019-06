Rien que pour vous, Clément, finaliste de l'équipe de Sopranoc, revient lors d'une interview sur les moments forts de son parcours. Pour Clément sa prestation qu'il a préférée c'est celle du premier direct "Somebody to Love". "Premier Live, c'est la première rencontre avec le public" Cliquez vous allez en savoir plus sur Clément. Sera-t-il élu THE VOICE 2019 ce soir ?