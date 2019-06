Interview de Pierre Danaë "Je me laisse porter par l'euphorie d'être en finale"

Rien que pour vous, Pierre Danë, finaliste de l'équipe de Julien Clerc, revient lors d'une interview sur les moments forts de son parcours."Je ne réalise toujours pas, j'étais venu chanter une chanson vite fait et je me retrouve en finale. A chaque étape ce n'est que du bonus... et il y a beaucoup de bonus". Pierre Dan¨é revient sur sa prestation qu'il a préférée lors des K.O. "To build the Home". Cliquez vous allez en savoir plus sur Pierre Danaë. Sera-t-il élu THE VOICE 2019 ce soir ?