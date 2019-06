Interview de Whitney "La technique de la patate chaude avec Mika, c'était trop drôle"

Rien que pour vous, Whitney revient lors d'une interview sur les moments forts de son parcours. "Etre finaliste c'est une chose, mais finaliste chez Mika, s'en est une autre"... Whitney revient sur sa prestation qu'elle a préférée lors du premier direct en interprétant "Shallow" de Lady Gaga. Et surtout les compliments que lui fait Mika "Et là on voit la magie du direct quand on voit un talent qui lui pousse des ailes"... Whitney revient aussi sur son drôle de coaching avec Mika quand il lui demande de prendre la technique de la patate chaude pour interpréter un titre de Céline Dion, "Pour que tu m'aimes encore"... Moment cocasse... Cliquez vous allez en savoir plus sur Whitney