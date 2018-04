On les a interviewé pour vous. Découvrez Raffi Arto et Aurélien pour un petit tête à tête où ils vous diront tout. Quel est le genre musical que tu écoutes le plus ? Le réseau social dont tu ne peux pas te passer ? L’émoji que tu utilises le plus ? Vous apprendrez aussi quelle est la série du moment de Raffi Arto et le pas de danse préféré d’Aurélien. BONUS des Duels - "The Voice" du 07 avril 2018