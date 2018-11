Qui ira en finale ? Amel Bent a fait son choix…

Entre la soulman Ismaël, la sensible et puissante Ermonia et le sombre Hindy, Amel Bent va devoir faire un choix. Un seul talent de l’équipe d’Amel Bent va accéder à la grande finale en direct qui aura lieu vendredi soir prochain sur TF1. Au terme d’une soirée incroyable, ses trois talents ont bien défendu leur chance avec un titre de leur choix. Mais qui s’envolera vers la finale ? Un dilemme très difficile pour Amel Bent. Malgré de très belles prestations, Ismaël et Hindy ne sont pas sauvés par leur coach. Amel Bent a choisi de garder Ermonia pour aller en finale. La jeune fille poursuit donc l’aventure et remontera sur la scène dès vendredi prochain pour la grande finale. Mais l’aventure ne s’arrête pas pour autant pour Hindy et Ismaël car ils vont pouvoir être sauvés par un autre coach ! Qui va buzzer ? Quel talent sera sauvé et ira en finale ? Un duel s’annonce entre Patrick Fiori et Soprano ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.