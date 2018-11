Qui ira en finale ? Jenifer a fait son choix…

Entre la dynamique Mélia, la douce Lili et le guitariste sentimental Lilian, difficile de choisir. Pourtant, un seul talent de l’équipe de Jenifer va accéder à la grande finale en direct qui aura lieu vendredi soir prochain sur TF1. Au terme d’une soirée incroyable, ses trois talents ont bien défendu leur chance avec un titre de leur choix. Mais qui gagnera son ticket pour la finale ? Un choix cornélien pour Jenifer. Malgré de très belles prestations, Lili et Lilian ne sont pas sauvés par leur coach. Jenifer a choisi de garder Mélia pour aller en finale. La jeune fille poursuit donc l’aventure et remontera sur la scène dès vendredi prochain pour la grande finale. Mais l’aventure ne s’arrête pas pour autant pour Lilian et Lili car ils vont pouvoir être sauvés par un autre coach ! Qui va buzzer ? Quel talent sera sauvé et ira en finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.