Qui ira en finale ? Patrick Fiori a fait son choix…

L’heure du choix a sonné. C’est un moment toujours délicat. Au terme d’une soirée incroyable pour l’équipe de Patrick Fiori, il faut choisir le talent qui se présentera vendredi prochain devant vous lors de la grande finale en direct. Les trois talents de Patrick, Alexander, Irma et Carla ont bien défendu leur chance avec un titre de leur choix, ce soir. Lequel de ces talents gagnera son ticket pour la finale ? Un choix cornélien pour le coach. Malgré de très belles prestations, Alexander et Irma quittent The Voice Kids ce soir. Carla est donc la finaliste de l’équipe de Patrick Fiori. Elle remontera sur la scène dès vendredi prochain pour la grande finale. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.