Qui ira en finale ? Soprano a fait son choix…

Entre la jeune Emma, la showgirl Inès et la fougue de Madison, Soprano ne pourra qualifier qu’un seul talent pour la grande finale en direct la semaine prochaine. Au terme d’une soirée incroyable, ses trois talents ont bien défendu leur chance avec un titre de leur choix. Qui gagnera son ticket pour la finale ? Un dilemme cornélien pour le coach. Malgré de très belles prestations, Emma et Madison ne sont pas sauvées par Soprano. Le coach a choisi Inès pour l’accompagner en finale. La jeune fille poursuit donc l’aventure et remontera sur la scène dès vendredi prochain pour la grande finale. Mais l’aventure ne s’arrête pas pour autant pour Emma et Madison car elles vont pouvoir être sauvées par un autre coach ! Qui va buzzer ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.