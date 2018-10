Irma - "Fly me to the moon" - Frank Sinatra

L’intrépide Irma ne connait ni le tract ni le stress. La jeune fille de 12 ans est comme un poisson dans l’eau sur le plateau de The Voice Kids. Irma ne jure que par le jazz, un style musical qui la rend heureuse. Son rêve ? Devenir chanteuse. Ce soir, elle chante « Fly me to the moon » de Frank Sinitra sur la scène de The Voice Kids. Elle espère convaincre les coachs, les faire sauter en l’air et qu’ils appuient sur le bouton rouge ! Alors, est-ce que Iram a su les convaincre ? Jenifer, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori se sont-ils retournés ? La réponse en images tout de suite. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.